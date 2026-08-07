FR TR 30 Classic

Robustný klasický čistič povrchov s priemerom 300 mm a dodávanou sadou trysiek (2 × veľkosť 018; ďalšie je možné objednať samostatne).

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) 300
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3
Kompatibilné stroje
FR TR 30 Classic náhradný diel

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