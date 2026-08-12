FRV 50 ME
Vďaka automatickému odsávániu znečistenej vody je čistenie plôch s FRV 50 Me z antikora efektívnejšie a čistič plôch je možné použiť vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Čistenie horúcou vodou do 85°C.
Plošné čistenie obzvlášť veľkých plôch s automatickým odsávaním špinavej vody – to znamená FRV 50 Me. Čistenie horúcou vodou do 85 °C. FRV 50 Me má polyuretánovú odsávaciu hadicu s dĺžkou 7,5 m odolnú voči vysokým teplotám. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a 2-násobné keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|17,5
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
FRV 50 ME náhradný diel
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