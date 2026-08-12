Garáž RCX

Garáž chráni robotickú kosačku RCX pred slnkom a dažďom. Strechu garáže je možné sklopiť a ovládať robotickú kosačku v nabíjacej stanici.

Robustná robotická kosačka RCX je sama o sebe dobre chránená pred slnkom a dažďom, ale garáž môže ešte viac predĺžiť životnosť zariadenia. Robustná plastová strecha chráni pred silnými zrážkami a slnečným žiarením a zachováva vzhľad a funkčnosť zariadenia. Strechu garáže je možné sklopiť pre pohodlné ovládanie robotickej kosačky v nabíjacej stanici. Garáž je možné postaviť v niekoľkých jednoduchých krokoch a možno ju pevne pripevniť k zemi pomocou štyroch dodaných zemných kolíkov.

Vlastnosti a výhody
Ochrana pred poveternostnými vplyvmi
  • Pod garážou je robotická kosačka chránená pred slnkom a zrážkami.
  • Vďaka tejto ochrane je možné predĺžiť životnosť robotickej kosačky.
Jednoduchá inštalácia
  • Garáž je zostavená v niekoľkých jednoduchých krokoch.
  • Garáž je možné rýchlo a bezpečne pripevniť k zemi pomocou štyroch dodaných zemných kolíkov.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 3,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6
Rozmery (d x š x v) (mm) 885 x 625 x 380