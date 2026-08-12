Garáž RCX
Garáž chráni robotickú kosačku RCX pred slnkom a dažďom. Strechu garáže je možné sklopiť a ovládať robotickú kosačku v nabíjacej stanici.
Robustná robotická kosačka RCX je sama o sebe dobre chránená pred slnkom a dažďom, ale garáž môže ešte viac predĺžiť životnosť zariadenia. Robustná plastová strecha chráni pred silnými zrážkami a slnečným žiarením a zachováva vzhľad a funkčnosť zariadenia. Strechu garáže je možné sklopiť pre pohodlné ovládanie robotickej kosačky v nabíjacej stanici. Garáž je možné postaviť v niekoľkých jednoduchých krokoch a možno ju pevne pripevniť k zemi pomocou štyroch dodaných zemných kolíkov.
Vlastnosti a výhody
Ochrana pred poveternostnými vplyvmi
- Pod garážou je robotická kosačka chránená pred slnkom a zrážkami.
- Vďaka tejto ochrane je možné predĺžiť životnosť robotickej kosačky.
Jednoduchá inštalácia
- Garáž je zostavená v niekoľkých jednoduchých krokoch.
- Garáž je možné rýchlo a bezpečne pripevniť k zemi pomocou štyroch dodaných zemných kolíkov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|3,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|885 x 625 x 380