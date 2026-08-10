Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 140 bar

Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).

Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).

Vlastnosti a výhody
Obzvlášť flexibilná vysokotlaková hadica z PVC
  • Minimálna hmotnosť a optimálna manipulácia.
  • Odolná voči tlaku do 120 bar.
Prípojka: 1/8"
  • Kompatibilný s tryskami na čistenie potrubia.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 140
Pripájací závit EASY!Lock
Dĺžka (m) 20
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,7
Kompatibilné stroje
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 140 bar náhradný diel

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