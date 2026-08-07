Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 10m

10 m flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubia (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).

10 m flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubia (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).

Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 140
Pripájací závit EASY!Lock
Dĺžka (m) 10
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Kompatibilné stroje
Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 10m náhradný diel

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