Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 30m

30 m flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubia (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).

30 m flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubia (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).

Vlastnosti a výhody
Obzvlášť flexibilná vysokotlaková hadica z PVC
  • Minimálna hmotnosť a optimálna manipulácia.
  • Odolná voči tlaku do 120 bar.
Prípojka: 1/8"
  • Kompatibilný s tryskami na čistenie potrubia.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 140
Pripájací závit EASY!Lock
Dĺžka (m) 30
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,6
Kompatibilné stroje
Hadica na čistenie potrubia TR DN6 14MPa, 30m náhradný diel

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