Hadica na vyrovnávanie tlaku
Hadica na vyrovnávanie tlaku slúži ako spojovacia hadica medzi domácimi vodnými automatmi príp. domácimi vodárňami a pevným potrubnými systémami.
Ideálne spojenie na kompenzáciu kolísania tlaku v systéme na zásobovanie domácnosti vodou. 1 m dlhá, zvukovo izolovaná hadica na vyrovnávanie tlaku s priemerom 3/4" slúži ako spojovacia hadica medzi domácimi vodnými automatmi príp. domácimi vodárňami a pevnými potrubnými systémami. Vnútorná elastická hadica zo silikónu zabezpečuje kompenzovanie tlaku a vyrovnáva pokles tlaku v telese. Vnútorná rozpínavosť v hadici navyše zabraňuje príležitostnému zapnutiu a vypnutiu čerpadla. Súčasne vzniká menej vibrácií. To zas vedie k podstatnému zníženiu hlučnosti. Tlaková hadica je na oboch stranách vybavená spojovacím závitom G1 (33,3 mm).
Vlastnosti a výhody
Elastická vnútorná hadica zo silikónu
- Rozpínavosť vnútornej elastickej hadice zabraňuje príležitostnému zapnutiu a vypnutiu čerpadla pri poklese tlaku. Pokles tlaku sa teda kompenzuje a čerpadlo beží spoľahlivo.
Flexibilná hadica
- Dochádza tak k menším vibráciám a výrazne sa znižuje prenos hluku na pevný potrubný systém.
Spojovacia hadica pre pevné potrubné systémy
- Na vytvorenie spojenia s čerpadlom na zásobovanie domácnosti vodou. Potrubné systémy väčšinou nesiahajú až po miesto inštalácie čerpadla. Odporúčame čerpadlo spojiť s potrubím pomocou flexibilnej hadice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|3/4″
|Dĺžka hadice (m)
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|270 x 275 x 55
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní