Hadicové bubny

Kärcher Nadstavbová súprava „Hadicový bubon manuálny“

Nadstavbová súprava „Hadicový bubon manuálny“

Zobraziť produkty
Kärcher Automatické, samonavíjacie hadicové bubny na montáž na stenu

Automatické, samonavíjacie hadicové bubny na montáž na stenu

Zobraziť produkty
Kärcher Nadstavbová súprava „Automatický, samonavíjací hadicový bubon“﻿

Nadstavbová súprava „Automatický, samonavíjací hadicový bubon“﻿

Zobraziť produkty