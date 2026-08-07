Hadicový navijak, automatický, čadičový šedý povrch, 20 m

Samonavíjacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovej hadice.

Príklad obj. č. 6.390-031 (DN 8, 20 m, 315 bar) alebo obj. č. 6.390-208 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 20
Teplota (°C) max. 130
Farba Antracitová
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 16,9

Balenie obsahuje

  • Hadicový bubon

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Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Hadicový navijak, automatický, čadičový šedý povrch, 20 m náhradný diel

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