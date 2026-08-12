HEPA 13 filter LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp
Filter HEPA 13 so stupňom separácie 99,5 % certifikovaný podľa testovacej normy DIN EN 1822:2019. Na zvýšenie filtračnej kapacity a zlepšenie prúdenia vzduchu.
Náš filter HEPA 13 zachytáva drobné častice s veľkosťou len niekoľkých mikrometrov vďaka pôsobivému stupňu separácie 99,95 percenta. Vysoká filtračná kapacita znamená, že prakticky všetky aerosóly, vírusy a baktérie sú zachytené a neuvoľňujú sa späť do okolitého ovzdušia. Filter HEPA 13 je certifikovaný podľa testovacej normy DIN EN 1822:2019 a spĺňa aj vysoké bezpečnostné štandardy v hygienicky citlivých oblastiach.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet (Kus(y))
|1
|Farba
|Biela
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|72 x 81 x 32
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