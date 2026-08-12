HEPA -14 filter pre T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp a T 15/1 Bp
Zvyšuje kapacitu filtra a zlepšuje vyfukovanie vzduchu: Vysoko účinný filter HEPA 14 ponúka stupeň odlúčenia 99,995 % a je certifikovaný podľa testovacej normy DIN EN 1822:2019.
Spĺňa vysoké bezpečnostné štandardy v hygienicky citlivých oblastiach: Náš vysoko účinný filter HEPA 14 certifikovaný podľa testovacej normy DIN EN 1822:2019 zaujme stupňom separácie 99,995 percent a zadrží aj malé častice v rozsahu niekoľkých mikrometrov. Dokonca aj aerosóly, vírusy a choroboplodné zárodky sú spoľahlivo a takmer úplne absorbované a neuvoľňujú sa späť do okolitého vzduchu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet (Kus(y))
|1
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2