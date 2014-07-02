Hlavný zametací valec

Kärcher Štandardný zametací valec

Štandardný zametací valec

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Kärcher Hlavný zametací valec mäkký

Hlavný zametací valec mäkký

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Kärcher Hlavný zametací valec tvrdý

Hlavný zametací valec tvrdý

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Kärcher Hlavný zametací valec antistatický

Hlavný zametací valec antistatický

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