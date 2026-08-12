Hubica na čalúnenie, kompletná, DN 35

Praktická plastová hubica na čalúnenie s priemerom DN 35. Ideálna na šetrné čistenie čalúneného nábytku, ako sú pohovky, kreslá, čalúnené stoličky a postele.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer ( ) ID 35
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Kompatibilné stroje