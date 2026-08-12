Hubica na čalúnenie, kompletná, DN 35
Praktická plastová hubica na čalúnenie s priemerom DN 35. Ideálna na šetrné čistenie čalúneného nábytku, ako sú pohovky, kreslá, čalúnené stoličky a postele.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
Kompatibilné stroje
- Batohový vysávač BVL 3/1 Bp
- Batohový vysávač BVL 3/1 Bp Go!Further
- Batohový vysávač BVL 5/1 Bp
- Batériový vysávač LVS 1/1 Bp
- Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp
- Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Adv
- Batériový vysávač s elektrickou kefou CV 30/2 Bp Anniversary Edtion
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L
- Suchý vysávač T 10/1
- Suchý vysávač T 10/1 Adv
- Suchý vysávač T 10/1 Adv HEPA
- Suchý vysávač T 10/1 Adv HEPA Go!Further
- Suchý vysávač T 10/1 Bp
- Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv
- Suchý vysávač T 10/1 Bp Adv HEPA
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- Suchý vysávač T 15/1
- Suchý vysávač T 15/1 Adv
- Suchý vysávač T 15/1 Bp
- Suchý vysávač T 15/1 Bp Adv
- Suchý vysávač T 15/1 Bp Adv HEPA
- Suchý vysávač T 15/1 HEPA
- Suchý vysávač T 7/1 Classic
- Suchý vysávač T 7/1 Classic Adv
- Súprava hubíc: štrbinová hubica, hubica na čalúnenie, sacia kefa, ID 35
- Súprava príslušenstva na čistenie auta
- Univerzálna súprava pre obchod a priemysel, DN 35
- Vysávač s elektrickou kefou CV 30/1
- Vysávač s elektrickou kefou CV 38/2
- Vysávač s elektrickou kefou CV 38/2 Adv
- Vysávač s elektrickou kefou CV 48/2 Adv