Hubica na čalúnenie na srsť

Extra široká hubica na čalúnenie na spoľahlivé odstraňovanie nečistôt, najmä zvieracích chlpov, z interéru áut či domáceho textilu pomocou mokrosuchých vysávačov a tepovačov Home & Garden.

Hubica na čalúnenie dosahuje vynikajúce výsledky čistenia vďaka manévrovateľnej spodnej strane a štyrom extra širokým zdvíhačom nití, ktoré pri vysávaní dokonale priľnú k čistenému povrchu. Vďaka tomu sa nečistoty, najmä zvieracie chlpy, rýchlo a spoľahlivo zachytávajú z textilných povrchov v aute a domácnosti. Hubica na čalúnenie má veľkorysú pracovnú šírku 180 milimetrov a je vhodná pre mokrosuché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden.

Vlastnosti a výhody
Extra široká tryska (pracovná šírka 180 mm) s ovládateľnou spodnou stranou a štyrmi extra širokými zdvíhačmi nití
  • Ponúka lepší čistiaci výkon a úsporu času v porovnaní so štandardnou hubicou na čalúnenie.
Vhodné pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer (mm) NW 35
Pracovná šírka (mm) 180
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 180 x 75 x 95
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Batožinový priestor
  • Zadné sedadlo
  • Autosedadlá
  • Priestor na nohy
  • Autokoberce
  • Koše a pelechy pre domáce zvieratá
  • Čalúnenie
  • Čalúnený nábytok
  • Matrac
  • Bytový textil, napr. záclony alebo poťahy na vankúše