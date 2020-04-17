Hubica na čalúnenie na srsť
Extra široká hubica na čalúnenie na spoľahlivé odstraňovanie nečistôt, najmä zvieracích chlpov, z interéru áut či domáceho textilu pomocou mokrosuchých vysávačov a tepovačov Home & Garden.
Hubica na čalúnenie dosahuje vynikajúce výsledky čistenia vďaka manévrovateľnej spodnej strane a štyrom extra širokým zdvíhačom nití, ktoré pri vysávaní dokonale priľnú k čistenému povrchu. Vďaka tomu sa nečistoty, najmä zvieracie chlpy, rýchlo a spoľahlivo zachytávajú z textilných povrchov v aute a domácnosti. Hubica na čalúnenie má veľkorysú pracovnú šírku 180 milimetrov a je vhodná pre mokrosuché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden.
Vlastnosti a výhody
Extra široká tryska (pracovná šírka 180 mm) s ovládateľnou spodnou stranou a štyrmi extra širokými zdvíhačmi nití
- Ponúka lepší čistiaci výkon a úsporu času v porovnaní so štandardnou hubicou na čalúnenie.
Vhodné pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer (mm)
|NW 35
|Pracovná šírka (mm)
|180
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|180 x 75 x 95
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 V-17/20
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- Mokro suchý vysávač WD 3 S V-15/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač WD 1 Classic
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus S V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18/C
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P S V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 3 S V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-15/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 6 Control P S 30/6/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T
- Mokrosuchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Tepovač-extraktor SE 4
- Tepovač-extraktor SE 4 Go!Further
- Tepovač-extraktor SE 4 Plus
- Tepovač-extraktor SE 4 Plus Special
- Tepovač-extraktor SE 5
- Tepovač-extraktor SE 5 Car
- Tepovač-extraktor SE 5 Upholstery
- Tepovač-extraktor SE 6 Signature Line
Oblasti využitia
- Batožinový priestor
- Zadné sedadlo
- Autosedadlá
- Priestor na nohy
- Autokoberce
- Koše a pelechy pre domáce zvieratá
- Čalúnenie
- Čalúnený nábytok
- Matrac
- Bytový textil, napr. záclony alebo poťahy na vankúše