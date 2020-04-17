Hubica na čalúnenie pre WD/SE
Na šetrné odstránenie nečistôt z textilných povrchov v aute a domácnosti. Vhodné pre mokro-suché vysávače a tepovače-extraktory.
Ergonomický dizajn umožňuje šetrné čistenie textilných povrchov v aute aj v domácnosti. Dva zdvíhače nití zaisťujú spoľahlivé vysávanie aj tých najmenších častíc nečistôt. Hubicu je možné použiť ako príslušenstvo so všetkými mokro-suchými vysávačmi a tepovačmi-extraktormi Kärcher Home & Garden série zariadení SE 4, SE 5 a SE 6.
Vlastnosti a výhody
Hubica s dvoma zdvíhačmi nití
- Umožňuje jemné odsávanie textilných povrchov.
- Spoľahlivé odsávanie aj tých najmenších častíc nečistôt.
Vhodné pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Pracovná šírka (mm)
|117
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|110 x 117 x 52
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 V-17/20
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- Mokro suchý vysávač WD 3 S V-15/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač WD 1 Classic
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus S V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18/C
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P S V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-15/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 6 Control P S 30/6/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T
- Mokrosuchý vysávač WD 3 V-17/4/20
Oblasti využitia
- Batožinový priestor
- Zadné sedadlo
- Autosedadlá
- Priestor na nohy
- Autokoberce
- Čalúnenie
- Čalúnený nábytok
- Matrac
- Bytový textil, napr. záclony alebo poťahy na vankúše