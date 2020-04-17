Hubica na čalúnenie pre WD/SE

Na šetrné odstránenie nečistôt z textilných povrchov v aute a domácnosti. Vhodné pre mokro-suché vysávače a tepovače-extraktory.

Ergonomický dizajn umožňuje šetrné čistenie textilných povrchov v aute aj v domácnosti. Dva zdvíhače nití zaisťujú spoľahlivé vysávanie aj tých najmenších častíc nečistôt. Hubicu je možné použiť ako príslušenstvo so všetkými mokro-suchými vysávačmi a tepovačmi-extraktormi Kärcher Home & Garden série zariadení SE 4, SE 5 a SE 6.

Vlastnosti a výhody
Hubica s dvoma zdvíhačmi nití
  • Umožňuje jemné odsávanie textilných povrchov.
  • Spoľahlivé odsávanie aj tých najmenších častíc nečistôt.
Vhodné pre všetky mokrosuché vysávače a tepovače-extraktory Kärcher Home & Garden
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer (mm) 35
Pracovná šírka (mm) 117
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 110 x 117 x 52
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Batožinový priestor
  • Zadné sedadlo
  • Autosedadlá
  • Priestor na nohy
  • Autokoberce
  • Čalúnenie
  • Čalúnený nábytok
  • Matrac
  • Bytový textil, napr. záclony alebo poťahy na vankúše