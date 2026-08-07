Hubica na ošetrovanie textílií pre SC

Hubica na ošetrovanie textílií, na osvieženiu a vyhladenie odevov, textílií a k účinnému odstráneniu neríjemného zápachu. Integrovaný odstraňovač chĺpkov.

Hubica na ošetrovanie textílií, vhodná na osvieženie či vyhladenie odevov a textílií a k účinnému odstráneniu neríjemného zápachu. Zavesené oblečenie a textílie môžete s praktickou tryskou pre textil komfortne ošetriť. Integrovaný odstraňovač chĺpkov odstráni veľmi rýchlo prípadné chĺpky z iných textílií.

Vlastnosti a výhody
Odstraňovač chĺpkov
  • Jednoduché odstraňovanie chĺpkov a vlasov z textílií
Rovnomerný výstup pary na tryske
  • Uľahčuje následné žehlenie textílií
  • Oživenie textílií
Úzky tvar
  • Jednoduché vyhladenie rukávov a záhybov
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 340 x 43 x 39
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Osvieženie odevov a textílií
  • Odevy, ktoré sú vhodné na žehlenie
  • Interiéry
  • Suché nečistoty