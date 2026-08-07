Hubica na ošetrovanie textílií pre SC
Hubica na ošetrovanie textílií, na osvieženiu a vyhladenie odevov, textílií a k účinnému odstráneniu neríjemného zápachu. Integrovaný odstraňovač chĺpkov.
Hubica na ošetrovanie textílií, vhodná na osvieženie či vyhladenie odevov a textílií a k účinnému odstráneniu neríjemného zápachu. Zavesené oblečenie a textílie môžete s praktickou tryskou pre textil komfortne ošetriť. Integrovaný odstraňovač chĺpkov odstráni veľmi rýchlo prípadné chĺpky z iných textílií.
Vlastnosti a výhody
Odstraňovač chĺpkov
- Jednoduché odstraňovanie chĺpkov a vlasov z textílií
Rovnomerný výstup pary na tryske
- Uľahčuje následné žehlenie textílií
- Oživenie textílií
Úzky tvar
- Jednoduché vyhladenie rukávov a záhybov
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|340 x 43 x 39
Kompatibilné stroje
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron
- Parná žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 1
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 1 Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Iron Plug
- Parný čistič SC 5 EasyFix Premium Plus
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix SK Set
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix SK Set
- SC 4 Premium
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Premium Iron Kit
- SI 4 + Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Iron Kit
- Žehliaca stanica SI 4 EasyFix Premium Iron Kit
Oblasti využitia
- Osvieženie odevov a textílií
- Odevy, ktoré sú vhodné na žehlenie
- Interiéry
- Suché nečistoty