Hubica na parkety pre VC 2/3
Hubica na parkety s mäkkými štetinami na šetrné čistenie parkiet a iných chúlostivých tvrdých podláh.
Hubica na parkety s mäkkými štetinami na šetrné čistenie tvrdých podláh, ako sú parkety, laminát, korok, PVC, linoleum a dlažba.
Vlastnosti a výhody
Vhodné príslušenstvo pre vysávače Kärcher VC 2 a VC 3
Parketová hubica s mäkkými štetinami
- Na šetrné čistenie tvrdých podláh.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|301 x 115 x 178
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Chúlostivé povrchy