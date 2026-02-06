Hubica na parkety pre VC 2/3

Hubica na parkety s mäkkými štetinami na šetrné čistenie parkiet a iných chúlostivých tvrdých podláh.

Hubica na parkety s mäkkými štetinami na šetrné čistenie tvrdých podláh, ako sú parkety, laminát, korok, PVC, linoleum a dlažba.

Vlastnosti a výhody
Vhodné príslušenstvo pre vysávače Kärcher VC 2 a VC 3
Parketová hubica s mäkkými štetinami
  • Na šetrné čistenie tvrdých podláh.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 301 x 115 x 178
Oblasti využitia
  • Chúlostivé povrchy