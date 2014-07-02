, ID 35, 90 mm
Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.
S pracovnou šírkou 90 mm je táto praktická hubica na vysávanie auta vyvinutá špeciálne na rýchle a dôkladné čistenie interiéru áut. Jej plocho zahnutý tvar uľahčuje vysávanie priestoru nôh, koberčekov, sedadiel, čalúnenia a batožinového priestoru. Hubica na vysávanie auta z plastu sa hodí pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s priemerom DN 35.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Šírka (mm)
|90
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|240 x 130 x 100
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Kompatibilné stroje
- Batériový mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Bp L
- Batériový vysávač LVS 1/1 Bp
- Mokro-suchý vysávač NT 20/1 Me Classic
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Go!Further
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Me Classic Edition
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Adv L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te H ACD
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te M ACD
- Mokro-suchý vysávač NT 38/1 Me Classic Edition
- Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Ap L
- HV 1/1 Bp As
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač NT 35/1 Tact Bs
- Mokro-suchý vysávač NT 35/1 Tact Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 45/1 Tact Te H
- Mokro-suchý vysávač NT 45/1 Tact Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 55/1 Tact Bs
Oblasti využitia
- Špeciálne na dôkladné čistenie interiéru auta