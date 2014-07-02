, ID 35, 90 mm

Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.

S pracovnou šírkou 90 mm je táto praktická hubica na vysávanie auta vyvinutá špeciálne na rýchle a dôkladné čistenie interiéru áut. Jej plocho zahnutý tvar uľahčuje vysávanie priestoru nôh, koberčekov, sedadiel, čalúnenia a batožinového priestoru. Hubica na vysávanie auta z plastu sa hodí pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s priemerom DN 35.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer ( ) ID 35
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Šírka (mm) 90
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 240 x 130 x 100

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Špeciálne na dôkladné čistenie interiéru auta