Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek)

Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja. Dávkovanie do 15 %.

Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja. Dávkovanie do 15 %.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,7
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek) náhradný diel

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