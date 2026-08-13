iSolar 400 Advanced
Kotúčová kefa iSolar 400 na vodu (pracovná šírka 400 mm) je určená pre prietok vody 1 100 – 1 300 l/h. Pre malé až stredné fotovoltické zariadenia (aj vyvýšené).
Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe s prietokom 1 100 až 1 300 l/h: Model iSolar 400 je kotúčová kefa na vodu s pracovnou šírkou 400 mm. Je obzvlášť vhodná na čistenie malých až stredne veľkých fotovoltických zariadení. To zabezpečuje nízka hmotnosť, ako aj príjemná manipulácia s kefou. Týmto spôsobom je možné rýchlo a pohodlne vyčistiť dokonca aj vyvýšené systémy.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|1100 / 1300
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Pripájací závit
|M 18
|Priemer (mm)
|400
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,5
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Čistenie fotovoltaických zariadení
Príslušenstvo
iSolar 400 Advanced náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher