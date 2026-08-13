iSolar 400 Advanced

Kotúčová kefa iSolar 400 na vodu (pracovná šírka 400 mm) je určená pre prietok vody 1 100 – 1 300 l/h. Pre malé až stredné fotovoltické zariadenia (aj vyvýšené).

Príslušenstvo pre vysokotlakové čističe s prietokom 1 100 až 1 300 l/h: Model iSolar 400 je kotúčová kefa na vodu s pracovnou šírkou 400 mm. Je obzvlášť vhodná na čistenie malých až stredne veľkých fotovoltických zariadení. To zabezpečuje nízka hmotnosť, ako aj príjemná manipulácia s kefou. Týmto spôsobom je možné rýchlo a pohodlne vyčistiť dokonca aj vyvýšené systémy.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 1100 / 1300
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Pripájací závit M 18
Priemer (mm) 400
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,5
Oblasti využitia
  • Čistenie fotovoltaických zariadení
Príslušenstvo
iSolar 400 Advanced náhradný diel

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