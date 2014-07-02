iSolar vysokotlaková hadica 14 m

Kvalitná, flexibilná vysokotlaková hadica (s gumeným povrchom) pre zariadenia iSolar TL 14. Vonkajší gumený materiál má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou.

Kvalitná a flexibilná vysokotlaková hadica s gumeným povrchom na použitie s iSolar TL 14. Vonkajší povrch hadice má veľmi dobré klzné vlastnosti pri práci s teleskopickou tyčou (samostatné príslušenstvo).

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka kompatibilnej teleskopickej tyče (samostatné príslušenstvo) (m) 15
Teplota vody na prívode (°C) max. 155
Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,8
Kompatibilné stroje
iSolar vysokotlaková hadica 14 m náhradný diel

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