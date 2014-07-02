Jemný vodný filter, 100 μm, R 1"

Jemný vodný filter, veľkosť očiek 100 μm, max. teplota 60° C. Pre montáž na vstupe stroja. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Prietok do 1.200 l/h. Prípojka 1".

Jemný vodný filter má veľkosť očiek 100 μm a hodí sa pre max. teploty do 60° C. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Montáž na vstup stroja. Prietok do 1.200 l/h. Prípojka 1".

Špecifikácie

Technické údaje

Prípojka vody (cól) 1″
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Kompatibilné stroje
Jemný vodný filter, 100 μm, R 1" náhradný diel

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