Jemný vodný filter 125 μm, R 3/4“ + 1“, s adaptérom

Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 μm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".

Jemný vodný filter má veľkosť očiek 125 μm a hodí sa pre max. teploty do 50° C. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Montáž na vstup stroja. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".

Špecifikácie

Technické údaje

Prípojka vody (cól) 3/4″ / 1″
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Kompatibilné stroje
Jemný vodný filter 125 μm, R 3/4“ + 1“, s adaptérom náhradný diel

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