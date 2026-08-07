Jemný vodný filter univerzálny, 25 μm﻿

Jemný vodný filter, veľkosť očiek 25 μm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".

Jemný vodný filter má veľkosť očiek 25 μm a hodí sa pre max. teploty do 50° C. Chráni stroj pred čiastočkami špiny vo vode. Montáž na vstup stroja. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".

Špecifikácie

Technické údaje

Prípojka vody (cól) 3/4″ / 1″
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,5
Kompatibilné stroje