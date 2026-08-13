K!Control pre samoobslužné umývacie systémy na použitie s externým platobným systémom

K!Control umožňuje spustenie umývacích programov prostredníctvom externého platobného systému a zaisťuje jednoduchú obsluhu v samoobslužných umývacích systémoch.

K!Control zaujme svojím moderným dizajnom a jednoduchým ovládaním. Je navrhnutý na použitie s externým platobným systémom a umožňuje zákazníkom pohodlné spustenie umývacích programov. Ovládací panel s veľkým 7-palcovým displejom a otočným gombíkom vizuálne a intuitívne vedie zákazníkov cez každý umývací program pre dosiahnutie dokonalých výsledkov umývania. Displej zobrazuje zostávajúci čas a zostatok kreditu v reálnom čase, takže zákazník má vždy kompletný prehľad o umývaní svojho vozidla. K!Control môže byť voliteľne vybavený stojanom, aby sa dal umiestniť na viditeľné miesto a bol ľahko dostupný. Môže byť tiež vybavený osvetlenými bočnými LED pásikmi.

Vlastnosti a výhody
Ovládací panel s veľkým 7" displejom a otočným gombíkom
  • Kompletný prehľad o umývaní.
  • Zobrazenie zostávajúceho času alebo zostávajúceho kreditu v reálnom čase.
Voliteľný stojan
  • Možnosť výrazného umiestnenia.
  • Vysoká viditeľnosť a jednoduchý prístup.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 16,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 500 x 380 x 250

Video

Oblasti využitia
  • Štartovací a platobný systém pre samoobslužné umývacie systémy