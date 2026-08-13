K!Control pre samoobslužné umývacie systémy s elektronickým prijímačom mincí
K!Control je štartovací a platobný systém s mincovníkom, ktorý umožňuje pohodlné spúšťanie umývacích programov pomocou mincí.
K!Control zaujme svojím moderným dizajnom a jednoduchým ovládaním. Stroj má elektronický mincovník, ktorý umožňuje zákazníkom pohodlne spúšťať umývacie programy pomocou mincí. Ovládací panel s veľkým 7-palcovým displejom a otočným gombíkom vizuálne a intuitívne vedie zákazníkov cez každý umývací program pre dosiahnutie dokonalých výsledkov umývania. Displej tiež zobrazuje zostávajúci čas a zostatok kreditu v reálnom čase, takže zákazníci majú vždy úplný prehľad o umývaní svojho vozidla. K!Control môže byť voliteľne vybavený stojanom, aby sa dal umiestniť na viditeľné miesto a bol ľahko dostupný. Môže byť tiež vybavený osvetlenými bočnými LED pásikmi.
Vlastnosti a výhody
Ovládací panel s veľkým 7" displejom a otočným gombíkom
- Kompletný prehľad o umývaní.
- Zobrazenie zostávajúceho času alebo zostávajúceho kreditu v reálnom čase.
Elektronický mincovník
- Jednoduchá platba
- Platba mincami alebo žetónmi.
- Viacrozmerná kontrola mincí na minimalizáciu vkladania falzifikátov.
Voliteľný stojan
- Možnosť výrazného umiestnenia.
- Vysoká viditeľnosť a jednoduchý prístup.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|16,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|500 x 380 x 250
Video
Oblasti využitia
- Štartovací a platobný systém pre samoobslužné umývacie systémy