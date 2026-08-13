K!Control pre samoobslužné umývacie systémy s terminálom na kreditné karty a elektronickým prijímačom mincí
K!Control je štartovací a platobný systém s mincovníkom a terminálom na kreditné karty, ktorý umožňuje platby mincami, ako aj bezkontaktné platby.
Vďaka modernému dizajnu, intuitívnemu ovládaniu a rôznym možnostiam platby ponúka K!Control pohodlný a bezpečný proces spustenia a platby v samoobslužných umývacích systémoch. Stroj má integrovaný terminál na kreditné karty a elektronický prijímač mincí, čo zákazníkom umožňuje flexibilne platiť za svoje umývacie programy mincami alebo bezkontaktne. Ovládací panel s veľkým 7-palcovým displejom a otočným gombíkom vizuálne a intuitívne vedie zákazníkov cez každý umývací program. Displej zobrazuje zostávajúci čas a zostatok kreditu v reálnom čase, takže zákazník má vždy prehľad. K!Control môže byť voliteľne vybavený stojanom, aby sa dal umiestniť na viditeľné miesto a bol ľahko dostupný. Môže byť tiež vybavený osvetlenými bočnými LED pásikmi.
Vlastnosti a výhody
Ovládací panel s veľkým 7" displejom a otočným gombíkom
- Kompletný prehľad o umývaní.
- Zobrazenie zostávajúceho času alebo zostávajúceho kreditu v reálnom čase.
Terminál na kreditné karty a elektronický prijímač mincí
- Jednoduchá bezkontaktná platba
Voliteľný stojan
- Možnosť výrazného umiestnenia.
- Vysoká viditeľnosť a jednoduchý prístup.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|17,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|500 x 380 x 280
Video
Oblasti využitia
- Štartovací a platobný systém pre samoobslužné umývacie systémy