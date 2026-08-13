K!Control pre samoobslužné umývacie systémy s terminálom pre kreditné karty

K!Control je štartovací a platobný systém s integrovaným terminálom pre kreditné karty pre bezkontaktné platby.

Vďaka modernému dizajnu, intuitívnemu ovládaniu a rôznym možnostiam platby ponúka K!Control pohodlný a bezpečný proces spustenia a platby v samoobslužných umývacích systémoch. Stroj má integrovaný terminál pre kreditné karty, ktorý umožňuje zákazníkom bezkontaktne platiť za svoje umývacie programy. Ovládací panel s veľkým 7-palcovým displejom a otočným gombíkom vizuálne a intuitívne vedie zákazníkov cez každý umývací program. Displej zobrazuje zostávajúci čas a zostatok kreditu v reálnom čase, takže zákazník má vždy prehľad. K!Control môže byť voliteľne vybavený stojanom, aby sa dal umiestniť na viditeľné miesto a bol ľahko dostupný. Môže byť tiež vybavený osvetlenými bočnými LED pásikmi.

Vlastnosti a výhody
Ovládací panel s veľkým 7" displejom a otočným gombíkom
  • Kompletný prehľad o umývaní.
  • Zobrazenie zostávajúceho času alebo zostávajúceho kreditu v reálnom čase.
Terminál na kreditné karty
  • Jednoduchá bezkontaktná platba
Voliteľný stojan
  • Možnosť výrazného umiestnenia.
  • Vysoká viditeľnosť a jednoduchý prístup.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 17,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 500 x 380 x 280

Video

Oblasti využitia
  • Štartovací a platobný systém pre samoobslužné umývacie systémy