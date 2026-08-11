Kefa na čistenie srsti
Dôkladné vykefovanie zvieracej srsti: Kefa na čistenie zvieracej srsti odstráni zo srsti aj nepoddajné znečistenie.
Pomocou kefy na čistenie srsti jednoducho vykefujete aj nepoddajné znečistenie. Príjemne mäkký gumený materiál je flexibilný a prispôsobí sa. Remienok na ruku je možné prispôsobiť rôznym používateľom.
Vlastnosti a výhody
Kefa na čistenie domácich zvierat
- Odstraňuje nepoddajné nečistoty zo zvieracích srstí.
Nehrdzavejúce oceľové kolíky s nopkami
- Príjemný pre domáce zvieratá.
Prestaviteľný remienok na ruku
- Dá sa prispôsobiť rôznym používateľom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|131 x 83 x 50
Oblasti využitia
- Zvieratá/psy