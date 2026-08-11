Kefa na čistenie srsti

Dôkladné vykefovanie zvieracej srsti: Kefa na čistenie zvieracej srsti odstráni zo srsti aj nepoddajné znečistenie.

Pomocou kefy na čistenie srsti jednoducho vykefujete aj nepoddajné znečistenie. Príjemne mäkký gumený materiál je flexibilný a prispôsobí sa. Remienok na ruku je možné prispôsobiť rôznym používateľom.

Vlastnosti a výhody
Kefa na čistenie domácich zvierat
  • Odstraňuje nepoddajné nečistoty zo zvieracích srstí.
Nehrdzavejúce oceľové kolíky s nopkami
  • Príjemný pre domáce zvieratá.
Prestaviteľný remienok na ruku
  • Dá sa prispôsobiť rôznym používateľom.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 131 x 83 x 50
Oblasti využitia
  • Zvieratá/psy