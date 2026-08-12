Kefa na umývanie domácich zvierat
Jemná kefa na šetrné čistenie a starostlivosť o domáce zvieratá, najmä psy. Jednoducho namontujte do tlakového čističa OC 3 pre efektívne čistenie a vyčistite srsť v niekoľkých krokoch!
Už žiadne zablatené labky – kefa na umývanie domácich zvierat, ktorá je doplnkom ku všetkým zariadeniam OC 3, čistí rýchlo, dôkladne a šetrne. Ideálne po venčení psa v zlom počasí – pred nasadnutím do auta alebo po návrate domov. Či už práve umývate zablatené labky vášho domáceho maznáčika alebo čistíte všetku jeho srsť, flexibilné silikónové hroty nielenže robia kefu pohodlnou pre vášho domáceho maznáčika, ale tiež odstraňujú nečistoty obzvlášť efektívne. Ak ho chcete použiť, pripojte kefu priamo k spúšťovej pištoli na OC 3. Keď stlačíte spúšť, cez kefu preteká voda. Kombinácia jemného nízkotlakového sprchového prúdu (porovnateľného s prúdom z kohútika) a mechanického účinku hrotov poskytuje vynikajúcu čistiacu silu, ako aj masážny účinok, ktorý si vychutná mnoho domácich miláčikov. Nečistoty sa uvoľnia a potom sa rovno zmyjú. Voda sa používa veľmi šetrne, čo chráni batériu a znamená, že ju možno používať dostatočne dlho.
Vlastnosti a výhody
Flexibilné hrotyJemne a dôkladne odstraňuje nečistoty s príjemným masážnym efektom.
Jemný sprchový rozprašovačNa dôkladné čistenie a šetrnú starostlivosť o domáce zvieratá, najmä psy. Kombinovaný čistiaci efekt – nečistoty sa uvoľnia a potom rovno zmyjú.
Namontovateľné na spúšťovú pištoľJednoduchá montáž a jednoduché ovládanie jednou rukou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|68 x 90 x 85
Oblasti využitia
- Zvieratá/psy