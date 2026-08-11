Kefa pre RCV 2

Pre optimálne výsledky čistenia: kvalitná hlavná kefa pre robotický vysávač RCV 2.

Balenie obsahuje hlavnú kefu pre robotický vysávač RCV 2. Keď je zariadenie v prevádzke v režime zametania, kvalitná hlavná kefa zaisťuje optimálne výsledky čistenia väčšiny povrchov, ako sú dlaždice, laminát, drevené podlahy, PVC, linoleum alebo koberce s nízkym vlasom. Kefu je možné ľahko vložiť alebo vybrať. Čistenie a výmena kefy je rýchla a jednoduchá kedykoľvek je to potrebné.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 169 x 43 x 43