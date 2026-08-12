Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35

Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.

Pre pohodlné vysávanie, najmä pri vysokom jemnom prachu: elektricky vodivý, veľmi ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače. Oblúk je vhodný na použitie so sacími hadicami s príchytkou 2.0, ktoré sú všeobecne kompatibilné s vysávačmi vyrobenými od roku 2017. Koniec príslušenstva má tiež kužeľovú prípojku, ktorú je možné použiť na pripojenie sacej trubice alebo sacích dýz.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer ( ) ID 35
Materiál Plast
Model Elektricky vodivá
Pripojenie na konci príslušenstva Kužeľ
Pripojenie k sacej hadici¹⁾ Klip 2.0
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 295 x 85 x 45

Video