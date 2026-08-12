Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35
Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.
Pre pohodlné vysávanie, najmä pri vysokom jemnom prachu: elektricky vodivý, veľmi ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače. Oblúk je vhodný na použitie so sacími hadicami s príchytkou 2.0, ktoré sú všeobecne kompatibilné s vysávačmi vyrobenými od roku 2017. Koniec príslušenstva má tiež kužeľovú prípojku, ktorú je možné použiť na pripojenie sacej trubice alebo sacích dýz.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Materiál
|Plast
|Model
|Elektricky vodivá
|Pripojenie na konci príslušenstva
|Kužeľ
|Pripojenie k sacej hadici¹⁾
|Klip 2.0
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|295 x 85 x 45
Video
Kompatibilné stroje
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te H
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Adv L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te H ACD
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L