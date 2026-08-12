Koleno DN 35
Ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.
Plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače vďaka ergonomickému dizajnu padne pri vysávaní dokonale pohodlne do ruky. Je vhodný na použitie so sacími hadicami s prípojkou clip 2.0, ktoré sú všeobecne kompatibilné s vysávačmi vyrobenými od roku 2017. Koniec príslušenstva má tiež kužeľovú prípojku, ktorú je možné použiť na pripojenie sacej trubice alebo sacích dýz.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Materiál
|Plast
|Pripojenie na konci príslušenstva
|Kužeľ
|Pripojenie k sacej hadici¹⁾
|Klip 2.0
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|180 x 60 x 60
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