Koleno DN 35

Ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.

Plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače vďaka ergonomickému dizajnu padne pri vysávaní dokonale pohodlne do ruky. Je vhodný na použitie so sacími hadicami s prípojkou clip 2.0, ktoré sú všeobecne kompatibilné s vysávačmi vyrobenými od roku 2017. Koniec príslušenstva má tiež kužeľovú prípojku, ktorú je možné použiť na pripojenie sacej trubice alebo sacích dýz.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer ( ) ID 35
Materiál Plast
Pripojenie na konci príslušenstva Kužeľ
Pripojenie k sacej hadici¹⁾ Klip 2.0
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 180 x 60 x 60

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