Koleno eletricky vodivé DN 35

Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.

Plastový oblúk DN 35 vďaka svojim antistatickým vlastnostiam znižuje elektrostatický náboj pri vysávaní, zatiaľ čo integrovaný regulátor prúdenia vzduchu znižuje klzné sily pri čistení textilných podlahových krytín s vysokým vlasom alebo veľmi hustých. Ohyb je ergonomicky optimálny a preto je veľmi pohodlný v ruke. Disponuje prípojkou clip 2.0, a preto vo všeobecnosti zaisťuje kompatibilitu s vysávačmi na suché vysávanie vyrobenými po roku 2017. Koncovka príslušenstva má tiež kužeľovú prípojku, ktorú je možné použiť na pripojenie sacej trubice alebo sacích dýz.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer ( ) ID 35
Materiál Plast
Model Antistatická
Pripojenie na konci príslušenstva Kužeľ
Pripojenie k sacej hadici¹⁾ Klip 2.0
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 285 x 90 x 52

Video

Kompatibilné stroje
Koleno eletricky vodivé DN 35 náhradný diel

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