Koleno eletricky vodivé DN 35
Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kužeľovou prípojkou na konci príslušenstva.
Plastový oblúk DN 35 vďaka svojim antistatickým vlastnostiam znižuje elektrostatický náboj pri vysávaní, zatiaľ čo integrovaný regulátor prúdenia vzduchu znižuje klzné sily pri čistení textilných podlahových krytín s vysokým vlasom alebo veľmi hustých. Ohyb je ergonomicky optimálny a preto je veľmi pohodlný v ruke. Disponuje prípojkou clip 2.0, a preto vo všeobecnosti zaisťuje kompatibilitu s vysávačmi na suché vysávanie vyrobenými po roku 2017. Koncovka príslušenstva má tiež kužeľovú prípojku, ktorú je možné použiť na pripojenie sacej trubice alebo sacích dýz.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Materiál
|Plast
|Model
|Antistatická
|Pripojenie na konci príslušenstva
|Kužeľ
|Pripojenie k sacej hadici¹⁾
|Klip 2.0
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|285 x 90 x 52
Video
Kompatibilné stroje
- Batohový vysávač BVL 3/1 Bp
- Batohový vysávač BVL 3/1 Bp Go!Further
- Batohový vysávač BVL 5/1 Bp
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap L Go!Further
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L
- Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Adv L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L
- Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Ap L
- Mokro-suchý vysávač NT 40/1 Tact Te L
- Mokro-suchý vysávač NT 50/1 Tact Te L
- Mokro-suchý vysávač NT 65/2 Ap
- Mokro-suchý vysávač NT 75/2 Ap Me Tc
- Suchý vysávač T 10/1
- Suchý vysávač T 10/1 Adv
- Suchý vysávač T 10/1 Adv HEPA
- Suchý vysávač T 10/1 Adv HEPA Go!Further
- Suchý vysávač T 10/1 Bp
Koleno eletricky vodivé DN 35 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher