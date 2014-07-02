Koleno plastové, C-Ø 32

Antistatický plastový oblúk DN 32 s regulátorom prietoku vzduchu pre suché vysávače a vysávače na mokré a suché vysávanie. Spona 1.0 pripojenie na konci hadice, kužeľové pripojenie na konci príslušenstva.

Plastový oblúk DN 32 vďaka svojim antistatickým vlastnostiam znižuje elektrostatický náboj pri vysávaní a integrovaný regulátor prúdenia vzduchu znižuje klzné sily pri čistení textilných podlahových krytín s vysokým vlasom alebo veľmi hustých. Oblúk má na konci hadice príchytku 1.0 a tým vo všeobecnosti zabezpečuje kompatibilitu s mokro-suchými vysávačmi vyrobenými do roku 2016. Koncovka príslušenstva má tiež kužeľovú prípojku, ktorú je možné použiť na pripojenie sacej trubice alebo sacích dýz.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer ( ) ID 32
Materiál Plast
Model Antistatická
Pripojenie na konci príslušenstva Kužeľ
Pripojenie k sacej hadici¹⁾ Klip 1.0
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 290 x 75 x 50