Koleno plastové, C-Ø 32
Antistatický plastový oblúk DN 32 s regulátorom prietoku vzduchu pre suché vysávače a vysávače na mokré a suché vysávanie. Spona 1.0 pripojenie na konci hadice, kužeľové pripojenie na konci príslušenstva.
Plastový oblúk DN 32 vďaka svojim antistatickým vlastnostiam znižuje elektrostatický náboj pri vysávaní a integrovaný regulátor prúdenia vzduchu znižuje klzné sily pri čistení textilných podlahových krytín s vysokým vlasom alebo veľmi hustých. Oblúk má na konci hadice príchytku 1.0 a tým vo všeobecnosti zabezpečuje kompatibilitu s mokro-suchými vysávačmi vyrobenými do roku 2016. Koncovka príslušenstva má tiež kužeľovú prípojku, ktorú je možné použiť na pripojenie sacej trubice alebo sacích dýz.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer ( )
|ID 32
|Materiál
|Plast
|Model
|Antistatická
|Pripojenie na konci príslušenstva
|Kužeľ
|Pripojenie k sacej hadici¹⁾
|Klip 1.0
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|290 x 75 x 50