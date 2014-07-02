Koleno plastové DN 35
Koleno z plastu (priemer 35) s klipovým systémom C 35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco (okrem NT Eco M a NT Eco H).
Plastový oblúk DN 35 pre použitie s mokro-suchými vysávačmi so sacími hadicami vybavenými prípojkou klip 1.0, a preto je všeobecne kompatibilný s vysávačmi vyrobenými do roku 2016. Koncovka príslušenstva má tiež kužeľovú prípojku, pomocou ktorej je možné pripojiť sanie trubice alebo sacie trysky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Materiál
|Plast
|Pripojenie na konci príslušenstva
|Kužeľ
|Pripojenie k sacej hadici¹⁾
|Klip 1.0
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|245 x 70 x 50
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