Koleno plastové DN 35

Koleno z plastu (priemer 35) s klipovým systémom C 35. Pre všetky profesionálne jednomotorové verzie modelových radov NT 361 až NT 611 Eco (okrem NT Eco M a NT Eco H).

Plastový oblúk DN 35 pre použitie s mokro-suchými vysávačmi so sacími hadicami vybavenými prípojkou klip 1.0, a preto je všeobecne kompatibilný s vysávačmi vyrobenými do roku 2016. Koncovka príslušenstva má tiež kužeľovú prípojku, pomocou ktorej je možné pripojiť sanie trubice alebo sacie trysky.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer ( ) ID 35
Materiál Plast
Pripojenie na konci príslušenstva Kužeľ
Pripojenie k sacej hadici¹⁾ Klip 1.0
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 245 x 70 x 50

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