Konverzná sada výmenník tepla L2P
Konverzná súprava na zvýšenie produkcie ľadu štandardného L2P. Po nainštalovaní tejto konverznej súpravy stroj vyrobí cca. O 50% viac suchého ľadu.
Konverzná súprava na zvýšenie produkcie ľadu štandardného L2P. Po inštalácii tejto konverznej súpravy stroj produkuje približne o 50 percent viac suchého ľadu. To znamená, že čistiaci výkon štandardného L2P sa môže zvýšiť približne o 50 percent.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|660 x 275 x 175