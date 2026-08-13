Konverzná sada výmenník tepla L2P

Konverzná súprava na zvýšenie produkcie ľadu štandardného L2P. Po nainštalovaní tejto konverznej súpravy stroj vyrobí cca. O 50% viac suchého ľadu.

Konverzná súprava na zvýšenie produkcie ľadu štandardného L2P. Po inštalácii tejto konverznej súpravy stroj produkuje približne o 50 percent viac suchého ľadu. To znamená, že čistiaci výkon štandardného L2P sa môže zvýšiť približne o 50 percent.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 660 x 275 x 175