Kotúčová kefa, stredná 450 mm, Stredná, Červená, 450 mm
Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. 450 mm priemer. Pre všetky bežné druhy čistenia. Aj na citlivé podlahy. Štetiny: Polypropylén, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 40 mm.
Kotúčová kefa (stredne tvrdá, červená) má priemer 450 mm. Hodí sa na každý bežný druh čistenia, aj na citlivé podlahy. Štetiny: Polypropylén, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 40 mm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Červená
|Stupeň tvrdosti
|Stredná
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,5