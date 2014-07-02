Kotúčová kefa, stredná 450 mm, Stredná, Červená, 450 mm

Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. 450 mm priemer. Pre všetky bežné druhy čistenia. Aj na citlivé podlahy. Štetiny: Polypropylén, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 40 mm.

Kotúčová kefa (stredne tvrdá, červená) má priemer 450 mm. Hodí sa na každý bežný druh čistenia, aj na citlivé podlahy. Štetiny: Polypropylén, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 40 mm.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Červená
Stupeň tvrdosti Stredná
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,5