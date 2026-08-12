Kotúčová kefa, stredná, červená, BD 30/4 C, Stredná, Červená, 280 mm

Stredne tvrdá, červená kotúčová kefas priemerom 300 mm pre naše podlahové automaty BD 30/4 Bp Pack. Hodí sa na každý bežný druh čistenia, aj na chúlostivé podlahy.

Stredne tvrdá, červená kotúčová kefas priemerom 300 mm pre naše podlahové automaty BD 30/4 Bp Pack. Hodí sa na každý bežný druh čistenia, aj na chúlostivé podlahy.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Červená
Stupeň tvrdosti Stredná
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1