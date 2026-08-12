Kotúčová kefa stredne tvrdá, červená, 406 mm, Stredná, Červená, 406 mm

Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. Priemer 406 mm. Pre každé bežné čistenie. Aj pre citlivé podlahy. Štetiny: Polypropylénové, 0,6 mm hrubé, 40 mm dlhé.

Kotúčová kefa (stredne tvrdá, červená) má priemer 406 mm. Je vhodná pre bežné čistenie, ako aj pre citlivé podlahy. Štetiny: Polypropylénové, 0,6 mm hrubé, 40 mm dlhé.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Červená
Stupeň tvrdosti Stredná
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,9