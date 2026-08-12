Kotúčová kefa tvrdá, 406 mm, Tvrdá, Čierna, 406 mm

Kotúčová kefa, tvrdá, čierna. Priemer 406 mm. Na odolné nečistoty a základné čistenie. Iba pre necitlivé povrchy. Štetiny: Tynex 180 Grit, 1 mm hrubé, 41 mm dlhé.

Kotúčová kefa (tvrdá, čierna) má priemer 406 mm. Odporúča sa na odolné nečistoty a základné čistenie. Vhodná iba pre necitlivé povrchy. Štetiny: Tynex 180 Grit, 1 mm hrubé, 41 mm dlhé.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Stupeň tvrdosti Tvrdá
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3