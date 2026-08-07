Krátke striekacie zariadenie

Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky).

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Kompatibilné stroje
Krátke striekacie zariadenie náhradný diel

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