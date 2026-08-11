Kryt sacej hlavy FC 5 biely

Ešte lepšie absorbuje nečistoty. Optimalizovaný kryt sacej hlavy pre FC 5 je ideálny pre všetky biele zariadenia FC 5, ktoré ním ešte nie sú sériovo vybavené.

Nový kryt sacej hlavy pre biely model FC 5. Hrubé nečistoty sa vďaka integrovanému podberáku nečistôt a širokému vzduchovému kanálu zberajú ešte efektívnejšie. Optimalizovaný kryt je možné ľahko použiť na všetkých bielych zariadeniach FC 5, ktoré ho ešte nemajú v sériovej výbave. Takto je možné zlepšiť celkový výkon čistenia aj u starších bielych zariadení FC 5.

Vlastnosti a výhody
Integrovaný zdvíhač vlákien
  • Drážky umožňujú ešte lepšie zbieranie chumáčov prachu a iných veľkých čiastočiek.
Široký sací kanál
  • Efektívne zbieranie väčšej špiny, ako sú napríklad chumáče vlasov.
Jednoduchá výmena
  • Nový kryt sa dá rýchlo a bez námahy vymeniť.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 300 x 100 x 34