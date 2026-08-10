Kužeľová tryska

Umyte svoje domáce zvieratko rýchlo a jednoducho pomocou kužeľovej trysky. Tá sa dá adaptovať na pištoľ tlakového čističa a vytvára jemný sprchovací prúd.

Kužeľová tryska sa vďaka svojmu obzvlášť mäkkému a príjemnému sprchovaciemu prúdu hodí hlavne na umývanie domácich zvierat alebo na čistenie ich labiek. Ideálne po prechádzkach, skôr, ako pustíte svojho psa do auta, domu alebo bytu. Tryska vytvára nízkotlakový prúd (porovnateľný s prúdom z vodovodného kohútika), a preto je vhodná na použitie na zvieratá.

Vlastnosti a výhody
Kužeľová tryska: Kužeľovitý prúd
Kužeľovitý prúd
Príjemne mäkký sprchovací prúd.
Kužeľová tryska: Jemná
Jemná
Na umývanie citlivých domácich zvierat a psov.
Kužeľová tryska: Prispôsobený pištoli
Prispôsobený pištoli
Jednoduchá výmena trysky.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 48 x 29 x 29
Oblasti využitia
  • Zvieratá/psy