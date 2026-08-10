Kužeľová tryska
Umyte svoje domáce zvieratko rýchlo a jednoducho pomocou kužeľovej trysky. Tá sa dá adaptovať na pištoľ tlakového čističa a vytvára jemný sprchovací prúd.
Kužeľová tryska sa vďaka svojmu obzvlášť mäkkému a príjemnému sprchovaciemu prúdu hodí hlavne na umývanie domácich zvierat alebo na čistenie ich labiek. Ideálne po prechádzkach, skôr, ako pustíte svojho psa do auta, domu alebo bytu. Tryska vytvára nízkotlakový prúd (porovnateľný s prúdom z vodovodného kohútika), a preto je vhodná na použitie na zvieratá.
Vlastnosti a výhody
Kužeľovitý prúdPríjemne mäkký sprchovací prúd.
JemnáNa umývanie citlivých domácich zvierat a psov.
Prispôsobený pištoliJednoduchá výmena trysky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|48 x 29 x 29
Oblasti využitia
- Zvieratá/psy