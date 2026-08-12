KV 4 pad
Jednoducho geniálna: utierka so suchým zipsom na jednoduché odstraňovanie špiny zo všetkých hladkých povrchov pomocou vibrujúcej aku stierky KV 4.
Táto utierka, ktorá sa dá prať, sa vďaka suchému zipsu hravo upevňuje na vibrujúcu aku stierku KV 4 a opäť skladá dole – pre rýchlu a pohodlnú výmenu utierky.
Vlastnosti a výhody
Suchý zips
- Pomocou suchého zipsu sa utierka vymieňa jednoducho a rýchlo.
Dá sa prať
- Utierka sa dá opakovanie používať.
Hodí sa pre KV 4
- Utierka sa hodí na čistenie všetkých hladkých povrchov pomocou KV 4.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|110 x 265 x 20
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Obkladačky