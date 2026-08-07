LED svetlo na pracovný nadstavec

Jasné, ľahké pracovné svetlo LED pre priamu montáž na prac. nadstavec vysokotlakovej pištole EASY!Force. Lepšia viditeľnosť až počas 5 prac. hodín pri nepriaznivých svetelných podmienkach.

Práca s vysokotlakovými čističmi je pri nepriaznivých svetelných podmienkach komplikovaná. Či už sú príčinou krátke zimné dni alebo neosvetlené miestnosti a oblasti: výsledok čistenia nie je dobrý, a to sa týka najmä našich zákazníkov z oblasti stavebníctva alebo poľnohospodárstva. Pomoc zabezpečí naše LED pracovné svetlo so 170 lumenmi svetelného výkonu. Pracovné priestory sú optimálne osvetlené, viditeľnosť sa výrazne zlepšuje najmenej po dobu piatich pracovných hodín a výsledok čistenia je opäť správny. Montáž priamo na pracovný nadstavec našej vysokotlakovej pištole EASY!Force je úplne jednoduchá. Vďaka nízkej hmotnosti pracovného svetla je svetlo pri práci sotva badateľné a samozrejme, je aj vodotesné. Súčasťou balenia sú dve lítium-iónové batérie CR123, ostatné sú k dispozícii dodatočne.

Vlastnosti a výhody
Vodotesné vyhotovenie
  • Vyvinutá pre vysokotlakové čističe.
  • Jednoduchá montáž na pracovný nadstavec vysokotlakovej pištole EASY!Force.
Výkonná technológia LED
  • Nízka hmotnosť a dlhá prevádzka.
  • Svetelný výkon nad 170 lumenov.
Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Na vysokotlakové čistenie pri zlých svetelných podmienkach, predovšetkým v poľnohospodárstve a stavebníctve.
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