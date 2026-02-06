Mäkká kefka
Jemne a starostlivo čistí citlivé povrchy: Mäkká kefka je ideálnym doplnkom pre zariadenia VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily
Vďaka mäkkým a jemným štetinkám čistí mäkká kefka s trvalým efektom a nezanecháva žiadne zvyšky. Bol vyvinutý špeciálne pre VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily. Kefa zaujme svojou šírkou a šikmými, úzkymi a oválnymi štetinami, a preto je ideálna na čistenie bez zanechania stôp a efektívne prášenie veľkých, malých a citlivých povrchov.
Vlastnosti a výhody
Mäkké štetiny
- Nezanecháva žiadne stopy pri čistení citlivých povrchov.
Šikmé štetiny
- Optimálne využitie priestoru pre jednoduché čistenie väčších plôch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|410 x 45 x 55
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nábytok