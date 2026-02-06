Mäkká kefka

Jemne a starostlivo čistí citlivé povrchy: Mäkká kefka je ideálnym doplnkom pre zariadenia VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily

Vďaka mäkkým a jemným štetinkám čistí mäkká kefka s trvalým efektom a nezanecháva žiadne zvyšky. Bol vyvinutý špeciálne pre VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily. Kefa zaujme svojou šírkou a šikmými, úzkymi a oválnymi štetinami, a preto je ideálna na čistenie bez zanechania stôp a efektívne prášenie veľkých, malých a citlivých povrchov.

Vlastnosti a výhody
Mäkké štetiny
  • Nezanecháva žiadne stopy pri čistení citlivých povrchov.
Šikmé štetiny
  • Optimálne využitie priestoru pre jednoduché čistenie väčších plôch.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 410 x 45 x 55
Oblasti využitia
  • Nábytok