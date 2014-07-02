Mikrovláknový valec 300 mm, 300 mm
Valec z mikrovlákna, dĺžka 300 mm. Spája v sebe vynikajúcu silu čistenia mikrovlákna s výhodami valcovej techniky. Ideálne sa hodí na čistenie dlažby z jemnej kameniny.
300 mm dlhý valec z mikrovlákna spája v sebe silu čistenia mikrovlákna s výhodami valcovej techniky. Vynikajúco sa hodí na čistenie kameninovej dlažby - hlavne v spojení s RM 743.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Svetlozelená
|Dĺžka (mm)
|300
|materiál kefy
|Mikrovlákno
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|330 x 75 x 70
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