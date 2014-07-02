Mikrovláknový valec 300 mm, 300 mm

Valec z mikrovlákna, dĺžka 300 mm. Spája v sebe vynikajúcu silu čistenia mikrovlákna s výhodami valcovej techniky. Ideálne sa hodí na čistenie dlažby z jemnej kameniny.

300 mm dlhý valec z mikrovlákna spája v sebe silu čistenia mikrovlákna s výhodami valcovej techniky. Vynikajúco sa hodí na čistenie kameninovej dlažby - hlavne v spojení s RM 743.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba Svetlozelená
Dĺžka (mm) 300
materiál kefy Mikrovlákno
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 330 x 75 x 70

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