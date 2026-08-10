Mini klzák na koberce

Osvieži aj nerovné a ťažko dostupné koberce pomocou pary: klzák na koberce Mini na jednoduchú inštaláciu na podlahovú hubicu EasyFix Mini, úplne bez kontaktu s nečistotami.

Klzák na koberce Mini vyniká pri osviežovaní parou aj ťažko dostupných kobercov. Je možné ho jednoducho a bez kontaktu s nečistotami pripevniť na podlahovú hubicu EasyFix Mini a použiť na oživenie najmenších a nerovných plôch pokrytých kobercom.

Vlastnosti a výhody
Vhodné pre podlahovú hubicu EasyFix Mini
  • Jednoduché osvieženie kobercov a kobercových vlákien pomocou pary.
  • Vďaka malým rozmerom je možné bez problémov osviežiť aj ťažko prístupné kobercové plochy.
Podlahovú hubicu EasyFix Mini je možné ľahko zasunúť a znova vybrať z klzáka na koberce.
  • Pre pohodlnú manipuláciu úplne bez zohýbania sa.
  • Umožňuje rýchlu zmenu medzi čistením tvrdých podláh a oživením kobercov.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 285 x 178 x 46
Oblasti využitia
  • Kobercová krytina