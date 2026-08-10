Mini klzák na koberce
Osvieži aj nerovné a ťažko dostupné koberce pomocou pary: klzák na koberce Mini na jednoduchú inštaláciu na podlahovú hubicu EasyFix Mini, úplne bez kontaktu s nečistotami.
Klzák na koberce Mini vyniká pri osviežovaní parou aj ťažko dostupných kobercov. Je možné ho jednoducho a bez kontaktu s nečistotami pripevniť na podlahovú hubicu EasyFix Mini a použiť na oživenie najmenších a nerovných plôch pokrytých kobercom.
Vlastnosti a výhody
Vhodné pre podlahovú hubicu EasyFix Mini
- Jednoduché osvieženie kobercov a kobercových vlákien pomocou pary.
- Vďaka malým rozmerom je možné bez problémov osviežiť aj ťažko prístupné kobercové plochy.
Podlahovú hubicu EasyFix Mini je možné ľahko zasunúť a znova vybrať z klzáka na koberce.
- Pre pohodlnú manipuláciu úplne bez zohýbania sa.
- Umožňuje rýchlu zmenu medzi čistením tvrdých podláh a oživením kobercov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|285 x 178 x 46
Kompatibilné stroje
- Parný čistič SC 1 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 Deluxe EF Limited Edition
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 2 EasyFix
- Parný čistič SC 2 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix
- Parný čistič SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 3 EasyFix
- Parný čistič SC 3 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- Parný čistič SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Iron Kit
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron
- Parný čistič SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron
- Parný čistič SC 5 EasyFix Iron Kit
Oblasti využitia
- Kobercová krytina