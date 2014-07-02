Mokro-suchá podlahová hubica, DN 35, 300m
Plastová podlahová hubica s valčekmi, šírka 300 mm a priemerom DN 35. Obsahuje kefové lišty a stierky. Na odstraňovanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín.
Na dôkladné mokré a suché čistenie a na odstránenie jemného prachu a hrubých nečistôt: Hubica na mokré/suché podlahy s DN 35 s pracovným záberom 300 milimetrov pre mokré a suché vysávače od spoločnosti Kärcher. Podlahová hubica NT je vyrobená z odolného plastu a má bočné valčeky, kefy a ľahko vymeniteľné stierky. Jeho nízka hmotnosť uľahčuje manipuláciu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Šírka (mm)
|300
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) ( )
|300 x 150 x 80
Video
Kompatibilné stroje
- Mokro-suchý vysávač NT 20/1 Ap
- Mokro-suchý vysávač NT 20/1 Ap Te
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač NT 35/1 Tact Bs
- Mokro-suchý vysávač NT 35/1 Tact Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 45/1 Tact Te H
- Mokro-suchý vysávač NT 45/1 Tact Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 55/1 Tact Bs