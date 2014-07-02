Mokro-suchá podlahová hubica, DN 35, 300m

Plastová podlahová hubica s valčekmi, šírka 300 mm a priemerom DN 35. Obsahuje kefové lišty a stierky. Na odstraňovanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín.

Na dôkladné mokré a suché čistenie a na odstránenie jemného prachu a hrubých nečistôt: Hubica na mokré/suché podlahy s DN 35 s pracovným záberom 300 milimetrov pre mokré a suché vysávače od spoločnosti Kärcher. Podlahová hubica NT je vyrobená z odolného plastu a má bočné valčeky, kefy a ľahko vymeniteľné stierky. Jeho nízka hmotnosť uľahčuje manipuláciu.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer ( ) ID 35
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Šírka (mm) 300
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) ( ) 300 x 150 x 80

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